Vriendin van Gilbert heeft het voor Evenepoel en hoopt op succes van haar Phil in Sanremo: "Fantastisch, zou het zijn"

Zo, dat moet dan de koers van het jaar worden voor Philippe Gilbert: Milaan-Sanremo. Het enige Monument dat hij nog niet wist te winnen. Zijn entourage hoopt zo dat het hem lukt om die wedstrijd nog op zijn palmares te zetten. Ook vriendin Bettina Pesce.

Bettini volgt het wielrennen aandachtig voor de buis. Zo keek ze onlangs naar de Ronde van Burgos en zag ze dus Remco Evenepoel winnen. "Ik heb hem graag", zegt Bettina in Het Laatste Nieuws. "Wat een persoonlijkheid, op die jonge leeftijd. Hij heeft het karakter van een echte kampioen. Links en rechts oogst hij daar wat kritiek mee. Maar bon, hij is jong en supergetalenteerd. En... écht vooral."

In de Ronde van Polen was er dan weer die vreselijke val van Fabio Jakobsen. "Ik was er totaal ondersteboven van, kon 's nachts amper de slaap vatten." Doet zoiets haar ook niet vrezen voor Philippe wanneer die aan het koersen is? "Met de jaren schuwt hij steeds meer risico's die hij niet de moeite waard acht. Als hij er neemt, zijn ze berekend, gecontroleerd, doordacht."

Eén ding wil Philippe Gilbert nog verwezenlijken: Milaan-Sanremo winnen. "Het wordt niet simpel", beseft Bettina, die erbij was toen hij Parijs-Roubaix won. "Zo gaat dat, als je alle treden van de ladder al hebt beklommen en je nog één objectief rest. In augustus dan nog, in totaal verschillende weersomstandigheden dan in maart en op een aangepast parcours. Factoren die het extra ingewikkeld maken."

Al kan Phil wel zijn ervaring uitspelen. "Milaan-Sanremo moet hem in deze fase van zijn loopbaan veel beter liggen. Fantastisch, zou het zijn, mocht hij winnen. Een geweldige beloning. Een verlossing vooral. Maar Phil kennende zal hij redenenren: 'Als het nu niet is, dan misschien volgend jaar.'"