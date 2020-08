Ook buitenlandse media lyrisch over duo Van Aert-Evenepoel: "De Belgische 'kids' nemen het over"

Uiteraard in eigen land niets dan superlatieven voor Wout van Aert en Remco Evenepoel, maar evenzeer in het buitenland. Daar omschrijven ze Evenepoel als een echte locomotief en zagen ze hoe Wout van Aert schitterend omging met de hoge verwachtingen.

In Italië kreeg natuurlijk de zege van Van Aert in Milaan-Sanremo de meeste weerklank. "De Belg van Jumbo-Visma toonde dat hij dé man in vorm is", staat in La Gazzetto dello Sport te lezen. "De Belg is momenteel subliem", vinden ze bij Tuttobiciweb. "In de Tour was zijn been én zijn carrière in gevaar, maar het is duidelijk geworden dat momenteel niemand twee benen heeft zoals hij."

'Locomotief Evenepoel', was de grote kop in het Spaanse AS. "Waar rijdt deze jongen naartoe? Dat moeten velen zich hebben afgevraagd toen Evenepoel op vijftig kilometer van de streep vertrok. Hij vertrok met een waanzinnige snelheid en reed iedereen op een hoop."

Ook de triomf van Wout van Aert hadden ze opgemerkt. "Van Aert voldeed aan alle hoge verwachtingen." Marca deed dé vaststelling van het recente koersgebeuren: "De Belgische 'kids' nemen het over." Van Aert siert de voorpagina van L’Équipe, dat ook stilstond bij de solo van Evenepoel. "Hij verpletterde de tegenstand. Waar liggen de limieten voor dit wonderkind?"