Primoz Roglic geniet met volle teugen van overwinning (en tikje aan Ineos en Bernal): "Een geweldige teamprestatie"

De maat nemen van Bernal en Ineos: Roglic wil het straks doen in de Ronde van Frankrijk en deed het in afwachting daarvan al in de tweede rit van de Tour de l'Ain. Met grote dank ook aan zijn uitmuntende ploeg, die Bernal wist te isoleren.

Niet dat de Colombiaan zich hierdoor uit zijn lood liet slaan. Bernal deed wat hij kon, maar Roglic had meer over aan het einde. "Dit was een geweldige teamprestatie. Alle jongens lieten zien hoe sterk ze waren. George Bennett deed veel werk. Steven Kruijswijk viel zelf aan. Zelf wilde ik wachten op de sprint", besloot Roglic. Ik ben blij dat ik het beter af kon maken De Sloveen was ook in de openingsetappe al dicht bij de overwinning. Toen bleek Andrea Bagioli van Deceuninck-Quick.Step nog net iets sneller op een lastige aankomst. Aan het eind van de tweede rit haalde Roglic het nog relatief vlot. "Ik ben blij dat ik het beter af kon maken." In de eerste plaats is de Vueltawinnaar van 2019 vooral blij dat het weer koers is. "Ik ben onwijs blij dat ik eindelijk weer kan rijden en mijn werk kan doen, ik geniet ervan."