Adrie van der Poel legt uit waarom zijn zoon nog niet super is: "Dan had je nu een heel andere Mathieu gezien"

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd om een Italiaanse wielerklassieker naar zich toe te trekken. In de Strade Bianche reed hij lek op een slecht moment en in Milaan-Sanremo eindigde hij op de 13de plaats.

Volgens Adrie van der Poel is zijn zoon nog niet super, omdat hij koersritme mist. "De Sibiu Tour voor de Strade was weggevallen, maar als hij daar had gereden, had je een andere Mathieu gezien, want dan had hij meer koersritme", aldus Adrie van der Poel in een interview met Sporza. De vader van Mathieu van der Poel legt ook uit dat zijn zoon niet goed zat op het einde van Milaan-Sanremo. "In Milaan-Sanremo kwam hij als tweede boven op de Poggio. Je moet dan achter de concurrenten zitten, want als iemand achter jou probeert weg te rijden, komen ze snel voorbij en kost het meer inspanningen."