Andrei Tchmil heeft na 21 jaar eindelijk een opvolger: "Met deze benen kan Wout alle monumenten aan"

Het was in 1999 dat Andrei Tchmil het voor mekaar kreeg: de pure sprinters afhouden en zo Milaan-Sanremo winnen. Achttien jaar na de zege van Alfons De Wolf. Nadien was het 21 jaar wachten op een volgende Belgische overwinning, maar Wout van Aert heeft er nu voor gezorgd.

Andrei Tchmil heeft dus een opvolger als laatste Belgische winnaar van La Primavera. "Blij dat het Wout werd.", zegt Tchmil in HLN. "Omdat hij het zo hard verdient, na dat pechjaar 2019. Dit bevestigt zijn talent, zijn ruime mogelijkheden en zijn professionele ingesteldheid. Hield zijn zenuwen onder controle in de finale, panikeerde geen moment met de groep op de hielden en maakte de juiste tactische keuzes." Alles wat er nu nog bijkomt, maakt het alleen nog maar mooier. "Zijn seizoen kan nu al niet meer stuk, ook al zit er nog veel moois aan te komen. Ik twijfel over Luik-Bastenaken-Luik, maar... met deze benen kan hij alle monumenten aan. Daar zou ik in deze fase van zijn carrière ook vol op focussen: de klassiekers." Met deze vorm moet hij in de Ronde van Frankrijk toch ook nog een ritje mogen uitkiezen. "Tuurlijk verlangen we naar een nieuwe Tourritzege. Maar goeie raad, Wout: kies voor waaar je super in bent. Verspil niet te veel energie in andere koersen leg je volgende piek in oktober. Met jouw ervaring en kracht volgen die resultaten ook daar." Daarnaast is er nog die andere Belgische groeibriljant: Remco Evenepoel. Ook zijn prestaties doen Tchmil wel wat. "Vier ronden, negen zeges. Geweldig. Als hij zo doorgaat, zal hij op zijn 31ste, de leeftijd waarop ik pas ben beginnen winnen en me nog piepjong voelde, al 300 zeges op zijn erelijst hebben staan", lacht Tchmil.