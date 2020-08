BK wielrennen voor junioren gaat dit jaar niet door in Middelkerke

Geen BK wielrennen voor junioren in Middelkerke dit jaar. Door het coronavirus was het namelijk moeilijk om de wedstrijd te organiseren. Normaal ging het door op 5 september, maar het zal dan dus niet plaatsvinden. De organisatie gaf meer uitleg via een mededeling. "Het coronavirus laat het niet toe. Door de maatregelen is het moeilijker om een goed en voor het publiek interessant BK te organiseren", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.