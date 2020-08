Fenomenale Evenepoel en de 'flow' van Van Aert: Boonen analyseert de Belgische toppers

Tom Boonen zag dat het de wet van de sterkste was, zowel in Milaan-Sanremo en de Ronde van Polen. Resultaat: er won twee keer een Belg. Wout van Aert en Remco Evenepoel charmeren momenteel de hele wereld, dus ook Tom Boonen.

"Milaan-Sanremo is de optelsom van alles wat je onderweg hebt geleden", zegt Boonen in HLN. "Reken maar dat die lekke band Alaphilippe in de finale krachten heeft gekost - in de laatste 100 meter van de Poggio, net voor de bocht richting dal ging, zag je al dat het op was. Toch was Van Aert supersterk in een éérlijke spurt, waarin hij zijn surplus aan kracht volledig kwijt kon."

Wout van Aert is gewoon supergoed

Boonen stelt vast hoe Van Aert vele verschillende kwaliteiten demonstreert die van hem een toprenner maken. "Wout is gewoon supergoed, blinkt uit in totale controle en denkt en handelt opvallend zelfverzekerd en tactisch perfect. Die 'flow' zal Wout dit seizoen nog vaker laten winnen."

Het Belgische succes blijft evenwel niet beperkt tot Van Aert. "Ondertussen blijft ook 'de kleine' maar winnen. Met klasse, kracht, zelfvertrouwen. Evenepoel doet momenteel wat hij wil. Fe-no-me-naal. Wie durft nu nog beweren dat hij de Ronde van Lombardije niet kan winnen? Ik alvast niet. Ook in de Giro zal hij geen mal figuur slaan."