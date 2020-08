Merckx denkt dat Van Aert ook in Luik kan winnen en kijkt al uit naar volgend groot doel van Evenepoel

Ook Eddy Merckx heeft genoten van wat hij te zien kreeg op zijn televisiescherm de voorbije week, met de eindzege van Remco Evenepoel in de Ronde van Polen en de triomf van Wout van Aert in Milaan-Sanremo. Er liggen nog grote zeges in het verschiet voor die twee.

"Ik heb enorm genoten van Van Aert", geeft Eddy Merckx met alle plezier toe in Het Laatste Nieuws. "Formidabele koers, reed hij. Na zijn zege in de Strade startte Wout als grote favoriet. Een rol waarmee je om moet kunnen. Maar als je zo sterk bent."

Merckx ziet Van Aert nog op tal van plekken koersen winnen. "Ook in de Ardennen. Op de Waalse Pijl na, dat is iets te zwaar voor hem. Maar als Bob Jungels, een type met wie ik hem wat vergelijk, kan scoren in Luik-Bastenaken-Luik, moet hij dat ook kunnen. Zeker met zijn extra wapen: zijn snelheid aan de streep."

UITKIJKEN NAAR EVENEPOEL IN LOMBARDIJE

En wat dan gezegd over Remco Evenepoel? "Ik kijk uit naar de Ronde van Lombardije zaterdag. Een koers waarin hij zich zal kunnen uitleven. Telkens als hij zei dat hij zou of kon winnen, gebeurde het tot dusver ook. Dus... Met winst in een Monument of Grote Ronde, zoals de Giro, zal hij opnieuw een trap hoger klimmen."