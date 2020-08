Quinten Hermans begint met Critérium du Dauphiné aan eerste World Tour-wedstrijd: "De eerste rit ligt mij wel"

Bij zijn team gaf hij meer uitleg over zijn eerste deelname aan een World Tour-wedstrijd. Zo kijkt hij er natuurlijk enorm naar uit om zich te tonen. "Ik ben gretig om aan mijn eerste wedstrijd in de World Tour te beginnen, maar de Dauphiné is zeker niet de makkelijkste wedstrijd", aldus Hermans.

Volgens Hermans ligt de eerste etappe van de Critérium du Dauphiné hem wel. "Ik kijk er naar uit om de bergen te ontdekken en ik hoop mijzelf te kunnen tonen in de eerste etappe, want deze rit ligt mij wel."

🇧🇪@Quintenhermans🎙"I'm eager to discover my first World Tour stage race, even though the #Dauphiné isn’t the easiest one. I’m curious to discover racing in the high mountains. I hope to show myself from stage 1 which suits me well"



