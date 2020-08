Renners in Ronde van Polen kregen voor slotetappe de zegen van de paus

Remco Evenepoel behaalde zondag de eindzege in de Ronde van Polen en Davide Ballerini spurtte naar de ritzege. Misschien zat de zegen van de paus er wel voor iets tussen. Die ontvingen alle renners voor ze van start gingen.

De Ronde van Polen heeft het in zijn laatste edities al zwaar te verduren gekregen. Vorig jaar was er het ongeval met dodelijke afloop van Bjorg Lambrecht en dit jaar begon de koers met die ernstige crash in de eerste rit, met vooral zware gevolgen voor Fabio Jakobsen.

Opdat in de vijfde en laatste rit alles veilig zou verlopen, sprak paus Franciscus zijn zegen uit over alle renners tijdens een viering vanuit het Vaticaan. In elk geval verliep die laatste etappe zonder noemenswaardige incidenten en konden ze bij Deceuninck-Quick.Step na afloop op een veilige manier hun overwinningen vieren.