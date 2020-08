Team INEOS zakt met zeer sterke selectie af naar de Critérium du Dauphiné

Bij Team INEOS is het nog steeds niet duidelijk of Chris Froome er bij zal zijn in de Tour de France, maar hij krijgt vanaf woensdag wel de kans om de twijfels weg te werken via de Critérium du Dauphiné.

Ook Geraint Thomas en Egan Bernal zijn er bij. Froome, Thomas en Bernal zullen nog bijgestaan worden door Castroviejo, Kwiatkowski, Van Baarle en Sivakov.

