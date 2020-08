Tour of Guangxi gaat dit seizoen niet door

Er zal dit seizoen dan toch geen Tour of Guangxi zijn. De wedstrijd stond bij de mannen normaal van 15 tot 20 oktober op het programma, maar het coronavirus heeft er anders over beslist.

Terry Zhang, lid van de koersdirectie, gaf meer uitleg. "Door het coronavirus zijn er nog steeds risico's verbonden aan het organiseren van wedstrijden. Er was aangeraden om alle wedstrijden in China voor de rest van het jaar te annuleren. We hebben er alles aan gedaan om klaar te geraken, maar we moeten de realiteit accepteren", staat te lezen bij Cyclingnews.