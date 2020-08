Trek-Segafredo maakt selectie bekend voor Critérium du Dauphiné: Richie Porte de kopman, geen Belgen in de selectie

Vanaf woensdag staat de Critérium du Dauphiné op het programma. De ploegen beginnen dan ook hun selecties bekend te maken en het is voor Trek-Segafredo niet anders. Zij hebben hun selectie deze ochtend bekendgemaakt.

Richie Porte start als kopman en hij zal in de bergen onder meer steun krijgen van Kenny Elissonde, Toms Skujiņš, Juanpe López en Niklas Eg. Ook Michel Ries en de Nederlander Pieter Weening zijn van de partij. In de selectie is dus geen plaats voor de Belgen Jasper Stuyven en Edward Theuns.

