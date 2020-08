Voorbehoud is op zijn plaats, maar wel een race tegen de tijd voor Team Ineos

Het is niet dat Ineos niets voorstelde in de Tour de l'Ain - nog altijd tweede beste blok -, maar het moest het in de breedte afleggen tegen Jumbo-Visma. Trekt dit zich door en is de ploeg van Dave Brailsford straks voor het eerst in jaren niet de sterkste formatie in de Tour?

Het is nog al te vroeg om die conclusie te trekken. Ten eerste is het nog meer dan twee weken tot de start van de Ronde van Frankrijk. Ten tweede valt een driedaagse rittenkoers totaal niet te vergelijken met een grote ronde van drie weken. Zeker niet als het gaat om het opstapelen van de inspanningen.

De moeilijkheidsgraad van de etappes was in de Tour de l'Ain zeker wel in orde. Hoe staan de kopmannen er voor? Bernal is in orde, zoveel is zeker. Froome reed de Tour de l'Ain in dienst en leefde vooral in de derde en laatste rit op. Iedereen weet ook van waar hij komt en het is al mooi dat hij nu dit niveau haalt. 4

NOG MEER KOERDAGEN VAN DIT ALLOOI VOOR FROOME

Het is niet genoeg om een gooi te doen naar Tourwinst, maar er rest hem dus nog een beetje tijd en Froome gaat zeker naar mate hij meer wedstrijddagen van dit allooi in de benen heeft nog beter worden. Afwachten dus hoeveel progressie er op korte termijn nog op zit bij Froome.

Probleempje wel voor Ineos: wanneer zijn werk er dan op zat in die laatste rit van zondag en hij van de kop af ging, hadden ze bij Jumbo-Visma nog vier pionnen over: Roglic, Kruijswijk, Bennett, Dumoulin. De weelde is groter bij Jumbo-Visma.

CASTROVIEJO BELANGRIJKE HELPER

Bij Ineos hadden ze ook nog wel Castroviejo die naarstig zijn best deed en op niveau was. Een balans van vier tegen drie valt op zich nog mee, maar de klimmers van Jumbo-Visma dragen voorlopig verder in de finale en dat kan in de Tour ook een probleem worden voor Bernal. Uitkijken dus ook in welke conditie de ander helpers aan de start van de Tour komen.

En hoe zit het met Geraint Thomas? Die speelde nog geen rol van betekenis, maar weet met zijn ervaring wel een seizoen in te delen, zelfs in het atypische 2020. Ook in het jaar na zijn Tourzege, waarin hij het lang moeilijk had, bleek hij in de nieuwe editie van de Tour goed genoeg om naar de tweede plaats te rijden.

GEEN ONHAALBARE UITDAGING

Men mag verwachten dat hij in de Tour in orde zal zijn, maar ook voor hem is het nog een kwestie van te verbeteren in bijvoorbeeld de Dauphiné. Het is dus voor Ineos maken dat een aantal belangrijke pionnen op tijd in de juiste vorm geraken voor de Tour. Dat is een uitdaging, maar geen onhaalbare. Met een Thomas op niveau ziet de balans er wel al heel anders uit. Nog even wachten dus om grote conclusies te trekken.