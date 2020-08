Circus-Wanty Gobert legt zich neer bij vertrek Meurisse: "Fier zijn als hij bij WorldTour-ploeg kan tekenen"

Xandro Meurisse heeft al duidelijk aangegeven Circus-Wanty Gobert volgend seizoen te willen inruilen voor een ploeg uit de WorldTour. Eerst hoopten ze bij zijn huidig team hem nog te kunnen overtuigen om te blijven, maar die hoop hebben ze intussen laten varen.

Dat heeft teammanager Jean-François Bourlart verklaard aan de RTBF. "Xandro is einde contract. Hij wil absoluut naar de WorldTour. We gaan er dus van uit dat onze samenwerking ten einde loopt. We hebben hem geen voorstel meer gedaan. Dat heeft geen zin als in het in het hoofd al voorbij is."

Wanneer Meurisse andere oorden opzoekt, is dat wel een ferme aderlating voor Circus-Wanty Gobert. "Sportief is het een verlies, maar we kennen onze plaats en ons budget. Xandro zal vertrekken, maar we gaan niet treuren. We zullen fier zijn als hij bij een WorldTour-ploeg kan tekenen."

De ploegen waar Meurisse het meest in verband wordt gebracht, zijn Cofidis en Deceuninck-Quick.Step. Bij die laatste ploeg zetten ze voorlopig echter nog in op een contractverlenging voor Bob Jungels.