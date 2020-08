'Enkel Australiërs die vooraf reeds in Europa vertoeven naar het WK, als het zou doorgaan'

In afwachting van de beslissing over het doorgaan van het WK in Zwitserland, zitten ze in Australië ondertussen niet stil. De nationale federatie houdt zelf zo veel mogelijk controle over wat er gebeurt. Het legt eliterenners wellicht een belangrijke voorwaarde op voor deelname.

Als men vandaag tegen alle verwachtingen in beslist dat het WK toch kan plaatsvinden ondanks de heropflakkering van het coronavirus, dan is het maar de vraag of er renners uit Australië zullen meedoen. Cycling Australia laat weten dat het de gezondheid van zijn atleten op de eerste plaats zet en daarom geen projecten gaat aansturen buiten Australië voor 1 januari 2021. Cycling Australia bevestigt dat het al besliste om geen junioren of beloften naar het WK te sturen. Voor eliterenners kan er wel een uitzondering gemaakt worden. Die moeten dan wel al minstens twee weken voor het WK in Europa vertoeven. SITUATIE MONITOREN "Cycling Australia blijft de situatie monitoren met het oog op het WK", klinkt het. "We kunnen onze aanpak ook nog aanpassen afhankelijk van de evolutie van de situatie de komende maanden."