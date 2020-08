Geen WK wielrennen in Zwitserland

De Zwitserse openbare omroep heeft gemeld dat het WK wielrennen in Zwitserland niet door zal gaan.

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel: het WK wielrennen in Zwitserland zal niet doorgaan dit jaar. Normaal gezien werd het WK georganiseerd in en rond Aigle en Martigny, een parcours in de Alpen.

De Zwitserse regering heeft het verbod op grote evenementen met meer dan 1000 toeschouwers verlengd tot eind september, waarop de organisatie en de regering beslist heeft om het WK niet te organiseren.

De grote vraag is, wat nu? Verhuist het WK of komt er helemaal geen meer en blijft Mads Pedersen een jaartje extra in de regenboogtrui rondrijden?