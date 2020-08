Gestage groei verderzetten de boodschap voor Tom Dumoulin: "Froome staat minder ver dan ik op dit moment"

Tom Dumoulin is aan de betere hand: het was misschien één van de belangrijkste conclusies van de Tour de l'Ain. Een beeld dat de ronderenner natuurlijk maar al te graag wil bevestigen in de Dauphiné, en straks helemaal in de Ronde van Frankrijk.

Dat Dumoulin voorbije zondag in de afsluitende rit in de Tour de l'Ain op kop van de groep der favorieten sleurde, was een duidelijk signaal van die verbetering. "Dat was mijn beste gevoel in bijna twee jaar tijd op een fiets", zegt de Nederlander van Jumbo-Visma in HLN. "Ik voelde: er zit nog een goede wielrenner in mij."

Iemand die net als hem terugkomt van een hoop blessureleed, is Chris Froome. "Hij heeft een veel ergere blessure gehad dan ik. Fysiek en mentaal is het een heel lange weg voor hem. Hij is er ook nog niet. Hij staat minder ver dan ik op dit moment. Goed, zondag maakte hij alweer een veel betere indruk dan de dag ervoor. Ook bij hem zit er een stijgende lijn in."

Het vertrouwen in eigen kunnen moet groeien

Al was het verschil aan het einde van de etappe tussen beiden wel duidelijk. "Ik eindigde op 44 seconden, Froome is op meer dan 12 minuten geëindigd. En dat was zijn beste dag by far de afgelopen twee weken." Ondanks dat hij zelf al veel verwezenlijkt heeft, lijkt Dumoulin zich wel opnieuw te moeten bewijzen. "Ik rijd niet rond met het aura van een onoverwinnelijke Girowinnaar. Het vertrouwen in eigen kunnen moet groeien."