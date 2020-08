Houd uw veldritkalender bij de hand: opnieuw een wijziging

De Wereldbeker veldrijden van 6 december zal niet doorgaan in Wachtebeke, wél in Dendermonde. De organisatie kreeg het provinciaal domein in Wachtebeke niet meer gratis ter beschikking.

In samenspraak met Flanders Classics en de UCI heeft organisator Jurgen Mettepenningen besloten om de veldrit te laten doorgaan in Dendermonde. "Dat het provinciaal domein in Wachtebeke niet langer gratis ter beschikking wordt gesteld, ligt aan de basis van het verhuis", klinkt het bij Mettepenningen."Een provinciaal domein afhuren vanaf het begin van de opvouw tot en met het einde van de afbraak is onbetaalbaar", stelt hij. "In Dendermonde heb ik een locatie van 75.000 m² ter beschikking, daarop junnen we een attractief parcours uittekenen. Hopelijk laten de dan geldende coronamaatregelen dat ook toe." De Wereldbeker veldrijden bevat (onder normale omstandigheden) 11 manches. De eerste staat gepland op 1 november in Overijse, de laatste in Hoogerheide op 24 januari. De WK-manche van Dendermonde is de vijfde op de kalender.