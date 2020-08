Pech voor Quinten Hermans en Brent Van Moer: ze moeten opgeven in Critérium du Dauphiné

Slecht nieuws voor Quinten Hermans. De Belg had de eerste rit in de Dauphiné aangestipt en hij zat ook in de ontsnapping, maar na een valpartij heeft hij moeten opgeven. Ook Brent van Moer is er niet meer bij.

De eerste etappe van de Critérium du Dauphiné is nog bezig, maar volgens Sporza hebben twee Belgen al moeten opgeven. Quinten Hermans en Brent van Moer zaten in de kopgroep, maar ze zijn allebei gevallen in een afdaling. Het is voorlopig nog niet duidelijk of iemand van de Belgen een ernstige blessure heeft opgelopen. Ook Niccolo Bonifazio en Jan Hirt hebben al opgegeven.