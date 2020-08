Renner van Circus-Wanty Gobert rekent zich bij de favorieten in Gran Piemonte

Grootspraak is de stijl van Circus-Wanty Gobert niet, maar ze hoeven zich ook niet weg te steken. Zeker niet als ze denken kans te maken en dat doet Andrea Pasqualon in de Gran Piemonte. Met zijn 32 lentes heeft de Italiaan toch al genoeg ervaring om de situatie juist in te schatten.

Pasqualon is niet lang geleden nog ziek geweest. Daardoor was hij in Milaan-Sanremo nog niet top. "Ik voel me intussen weer beter, en met een goede conditie moet deze wedstrijd op mijn lijf geschreven zijn", blikt hij vooruit naar de Gran Piemonte.

Pasqualon heeft het wedstrijdverloop al in zijn hoofd. "Er zijn een aantal teams die de wedstrijd willen controleren om een sprint uit te lokken, maar anderen zullen de koers hard willen maken. Het ideale scenario voor mij is dat we met een groep van een veertigtal renners op de aankomst afstormen."

ZOALS IN PLUMELEC EN COPPA SABATINI

Die finish, die moet hem wel liggen. "De aankomst doet me denken aan de GP Plumelec en de Coppa Sabatini, twee wedstrijden die op mijn palmares figureren. Op dit parcours hoor ik bij de favorieten, maar met Odd Eiking hebben we nog een renner in het team die kan uitblinken."