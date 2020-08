UCI zkt. organisator voor WK: in Europa, klimmen, eind september

In een officieel statement heeft de UCI bevestigd dat het WK wielrennen dit jaar niet zal plaatsvinden in Zwitserland zoals het initieel gepland.

De belangrijkste reden voor de afgelasting is dat de Zwitserse regering tot eind september evenementen met meer dan 1.000 personen niet kunnen doorgaan. De UCI bedankt desalniettemin de organisatie in Zwitserland.

En nu?

Maar de UCI wil het WK niet opgeven. De Internationale Wielerunie is nu op zoek naar een alternatief voor het WK. De prioriteiten voor de UCI? Het WK moet opnieuw in Europa plaatsvinden, op de initieel geplande datums met een nagenoeg gelijk programma én liefst een gelijkaardig parcours zoals in Zwitserland: een uitdagend en bergachtig parcpours.

Het WK staat gepland van 20 tot 27 september. De eerste dag van het WK (normaal gezien het WK tijdrijden), valt dan wel samen met de laatste etappe van de Tour de France.

Dan toch niet in Qatar?

Enkele weken geleden stond het WK ook al op de helling maar toen heeft de organisatie doorgeduwd om toch door te kunnen gaan. Er werd toen gekeken naar een WK in Qatar als alternatief. Maar Qatar is niet in Europa en is bovendien biljartvlak. Twee criteria zijn dus al niet in orde. Misschien houdt de UCI de zandwoestijn in het achterhoofd als absolute noodoplossing.