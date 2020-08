Yvan Vanmol zal Fabio Jakobsen begeleiden in Nederland: "Je mag van een mirakel spreken"

Vandaag keert Fabio Jakobsen terug naar Nederland. Toch zag het er lang niet goed uit voor hem, want de sprinter kwam vorige week zwaar ten val in de Ronde van Polen en hij lag enkele dagen in een kunstmatige coma.

Yvan Vanmol, een ploegdokter bij Deceuninck-Quick Step, is in Nederland om Jakobsen bij te staan. "Als je nu ziet dat hij opnieuw kan rechtstaan en dat hij geen breuken heeft in zijn onderste ledematen, mag je spreken van een mirakel", vertelde Vanmol in een interview bij Sporza.

Volgens Vanmol zal Jakobsen in de toekomst opnieuw een renner kunnen zijn. "Hij communiceert nog via een scherm, want de spieren rond zijn mond en lippen zijn geraakt, maar het komt wel goed. Er is amper schade aan zijn benen. Ik heb meer dan goede hoop dat Jakobsen in de toekomst terug renner zal kunnen zijn."