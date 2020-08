🎥 Krijg de scan van Victor Campenaerts te zien na valpartij: diagnose is niet mals

Victor Campenaerts vertrok als kopman voor NTT naar de Ronde van Tsjechië, maar nu is het vooral de schade opmeten. Op de eerste dag van de rittenkoers kwam hij immers meteen ten val in de ploegentijdrit en dat was niet zonder gevolgen.

Inmiddels is het wel bekend dat Victor Campenaerts erg actief is op zijn YouTube-kanaal. In een filmpje blikt hij terug op zijn passage in de Ronde van Tsjechië en noemt hij het één van zijn meest onaangename ervaringen in het wielrennen. Dat heeft uiteraard erg veel met die valpartij te maken. Campenaerts kreeg nadien enorm veel pijn te verduren. Er werd ook een scan gemaakt en die krijgt u eveneens te zien in dit filmpje. Campenaerts heeft aan zijn val twee gebarsten rugwervels overgehouden.