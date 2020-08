Eigen kans in de Tour voor Wout van Aert vereist wellicht meer werk op eigen houtje

Wout van Aert heeft met zijn drie straffe zeges in korte tijdsspanne zich ook een nog grotere status toegeëigend binnen Jumbo-Visma. De ploeg die straks in de Tour gaat voor de eindzege zal Van Aert daar mogelijk ook wel iets gunnen. Mogelijk meer op eigen kracht.

Een kampioen als Wout van Aert met deze vorm enkel in een helpende rol uitspelen: het zou zo'n zonde zijn. Die mening moet toch ook de ploegleiding zijn aangedaan, al moet er uiteraard wel veel wijken om na de Tour de gele trui mee naar huis te nemen. Het geloof bij Jumbo-Visma dat dit mogelijk is, is ook aangesterkt door recente wedstrijden.

De triomfen van Van Aert de voorbije weken - in het bijzonder die in Milaan-Sanremo, een Monument weet u wel - hebben de ploeg toch ook extra cachet gegeven. Als Van Aert eens zijn eigen kans wil gaan in een Tourrit die zich daartoe leent, is het weinig waarschijnlijk dat hem dat geweigerd zal worden.

GELE TREIN

Zelfs als dat het geval is, zal het wellicht wel anders verlopen dan in de eerste rit van de Dauphiné. Door te werken voor Van Aert zaten de klassementsrenners automatisch voorin en die zouden dan zelf wel goed weten over de finish te komen. De 'gele trein' waar Van Aert het over had, was in elk geval de moeite.

Of we die ook in de Tour zullen zien, is zeer de vraag. De beste kans op een ritzege ligt daar voor Van Aert in een tijdrit of in een sprint. Dat kan een massasprint zijn na een zware koers of een spurt van een uitgedund peloton. Gezien de nervositeit die de Tour met zich meebrengt, zullen ze bij Jumbo-Visma dan wel niet meteen de hele ploeg voorin posteren om vervolgens voor Van Aert de sprint aan te trekken.

PRACHTVERHAAL

In de Tour is het nog belangrijker om de beschermde renners veilig over de meet te krijgen en zal met hen geen risico genomen worden. Eventueel kan Tony Martin wel wat werk opknappen voor Wout van Aert, maar niet renners à la Roglic en Dumoulin. Maar deze Wout van Aert kan natuurlijk ook wel zelf zijn streng trekken. En wat een prachtverhaal zou het zijn, als hij na zijn val in '19 ook in de Tour weer naar de zege snelt.