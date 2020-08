Geen WK in Zwitserland streep door rekening van Evenepoel & co, maar vooral door die van UCI

Dan toch geen WK wielrennen in Zwitserland. Een zware klap, in de eerste plaats voor de UCI. Dat lijkt sowieso financieel een slechte zaak te doen, welke oplossing er ook nog uit de bus mogen komen. En uiteraard zonde voor de renners die er een hoofddoel van hadden gemaakt.

En zo zijn er wel al wat. Op het parcours voor klimmers had ene Remco Evenepoel er ongetwijfeld zijn ding kunnen doen. Ook renners als Jakob Fuglsang en Thibaut Pinot hadden er hun zinnen op gezet. Doordat het WK zo kort achter de Tour kwam, had eigenlijk iedereen die zich in zijn sas voelt op een beklimming en goed uit die Ronde van Frankrijk kwam, een gooi kunnen doen naar de wereldtitel.

Nu moeten diezelfde renners afwachten of er nog wel een WK komt en dus nog enkele weken in onzekerheid leven. 'Pak alles wat je kan' is meer dan ooit het motto in 2020 voor elke wielrenner. Er is natuurlijk meer dan enkel het sportieve. Ook bij de UCI zullen ze met de handen in het haar zitten.

Er is natuurlijk alle organisatorische werk dat er is in gestoken. Maar er is geen tijd om bij de pakken te blijven zitten: er moet een nieuwe locatie en eventueel nieuw tijdstip gevonden worden, anders is er geen WK dit jaar. In elk geval dreigt de UCI een pak geld kwijt te spelen.

Want niet alleen is een wereldkampioenschap het paradepaardje van de UCI, het kan zo ook flink cashen. Om een WK te mogen organiseren, dienen er aardig wat centen op tafel te komen. Dit jaar naar alle waarschijnlijkheid minder. Want wie de UCI nu te hulp schiet, redt eigenlijk de hele boel. Beter iets dan niets, zullen ze ook bij de UCI (moeten) denken.

PARCOURS VOOR KLIMMERS

Niet meteen de allerbeste positie om naar de onderhandelingen mee te gaan, maar dat is de huidige situatie. De UCI wil een WK in Europa op een gelijkaardig parcours zoals dat in Zwitserland. Een parcours voor klimmers dus. Dan komen al snel de landen van de grote ronden in het vizier: Frankrijk, Italië, Spanje.

Een locatie in Frankrijk heeft het voordeel dat de renners uit de Tour geen grote verhuis meer wacht. Het is de beste kans om de huidige timing te respecteren en nog een volledig programma af te werken. Maar dat de UCI in zijn statement open liet of er een gedeeltelijke of volledige invulling van het WK op poten gezet zal worden, wil ook al veel zeggen.

FINANCIEEL VERLIES

De UCI zal als het enigszins kan een WK voor alle categorieën nog laten doorgaan dit jaar, maar de kans is groter dat men een akkoord sluit voor pakweg enkel elite mannen en vrouwen. Ook aangezien bijvoorbeeld Australië al heeft laten weten geen junioren of beloften af te vaardigen. Financieel verlies valt alleszins quasi niet uit te sluiten.