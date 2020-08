Mauri Vansevenant niet meer van start in tweede etappe Dauphiné

Mauri Vansevenant klautert niet mee de steile bergen op in de Dauphiné. Deceuninck-Quick.Step wilde de neoprof in deze wedstrijd verder ervaring laten opdoen. Vansevenant is echter ziek geworden en is niet meer van start gegaan.

De start van de tweede etappe in Vienne vond dus zonder Vansevenant plaats. Vansevenant was als 150ste over de meet gekomen in de openingsrit. In de Tour de l'Ain, waar hij vorig weekend debuteerde voor Deceuninck-Quick.Step, eindigde hij in elke rit bij de eerste zeventig renners. Blijkbaar voelde de jonge renner zich niet helemaal lekker. Voorbije nacht heeft hij moeten overgeven. Er is dan ook besloten om hem niet meer te laten koersen in het vervolg van deze zware Dauphiné. Vansevenant doesn't start https://t.co/baWqcBI65B #Dauphine — Radio Dauphiné EN 🇬🇧 (@radiotour_en) August 13, 2020