Opnieuw feest bij U23 van Lotto Soudal: Arne Marit wint eerste rit in lijn in Polen, ploegmaat gaat aan de leiding

Met Arne Marit in de eerste plaats hebben enkele jongeren van Lotto Soudal weer van zich doen spreken. Dat was onlangs het geval met Van Gils en Verschaeve in de Savoie en nu zijn het andere jongens die het overnemen in Polen. Daar won Marit de eerste rit in lijn en is Van de Paar de nieuwe leider.

De Tour Bitwa Warszawska 1920 was woensdag van start gegaan met een proloog in Warsau. De eerste rit in lijn speelde zich in en rond Radzymin af. De renners moesten 147 kilometers afleggen en aan het einde wisten ze bij Lotto Soudal de prijzen te verdelen. Arne Marit ging met de ritoverwinning aan de haal, voor ploegmaat en landgenoot Jarne Van de Paar. Die haalde op zijn beurt ook een prijs binnen, want Van de Paar is de nieuwe leider in het klassement. Hij neemt de leiding over van de Pool Boguslawski. Congrats @ArneMarit. Winner stage 2 #TourBitwaWarszawska ahead of teammate #JarneVandePaar. Jarne new leader! #lottosoudalU23 pic.twitter.com/k1MZEIPRqK — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 13, 2020 Derde in de rituitslag was Patryk Stosz, een renner van het Voster ATS Team. Aan Lotto om nu de leiderstrui te verdedigen in de volgende rit van Legionowo naar Serock.