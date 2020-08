Peeters waarschuwt voor het vroeg openbreken van de koers in het Hageland: "Weten wat ons te wachten staat"

Binnenkort kan Deceuninck-Quick.Step proberen om ook in Dwars door het Hageland op eigen bodem nog eens te scoren. Wilfried Peeters is de man die de ploeg voor die wedstrijd moet begeleiden. Hij wil dat de renners van bij de start bij de pinken zijn.

In de zeventiende editie van deze eendagskoers is het zaak om je niet te laten verrassen. "Hageland is altijd een uitdagende koers, die kan ontploffen ver voor de aankomst", onderstreept Peeters. "We gaan naar daar met een team bestaande uit renners wie deze koers goed ligt. Voor sommigen van hen zal het hun eerste wedstrijd sinds februari en maart zijn."

De renners die voor Deceuninck-Quick.Step aan de start komen: Alvaro Hodeg, Iljo Keisse, Florian Sénéchal, Stijn Steels, Jannik Steimle, Zdenek Stybar en Bert Van Lerberghe. "We hebben een paar weken geleden een verkenning gedaan van het parcours. We weten wat ons te wachten staat."

Er mag dus een sterk Deceuninck-Quick.Step verwacht worden zaterdag, wanneer Dwars door het Hageland doorgaat. "We hopen zaterdag een goede uitslag te behalen."