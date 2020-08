Quinten Hermans ontsnapte aan erger bij crash die hem bergtrui afnam: "Ik mag van geluk spreken"

Daar stapte hij dan door het veld, Quinten Hermans, na zijn val opnieuw op zoek naar de openbare weg. Er werden achteraf gelukkig geen breuken vastgesteld, maar een opgave in de eerste rit van de Dauphiné was onvermijdelijk. Terwijl het er aanvankelijk zo mooi uitzag.

"Op de Côte de Courreau glipte ik het puntje voor de bergprijs mee dat ervoor zorgde dat ik de bergtrui veroverde. Echter, in de afdaling liep het mis. Brent Van Moer en ik hadden moeite om de bocht te houden en kwamen beiden ten val. Ik vloog overkop over een prikkeldraad en belandde 3-4 meter dieper in een veld", doet Hermans zijn verhaal.

Het besef is aanwezig dat het slechter had kunnen aflopen. "Ik mag van geluk spreken dat ik de prikkeldraad niet raakte en dat er geen bomen of rotsen stonden. "Een hevige pijn in mijn onderarm stak al zeer snel de kop op, waardoor ik voor een breuk vreesde en de wedstrijd moest verlaten."

SPIERSCHEUR UITSLUITEN

Het was dan het verdere onderzoek afwachten. "Dokter Joost De Maeseneer stelde al snel vast dat ik mijn arm nog lichtjes kon bewegen, en in het ziekenhuis werd dan ook bevestigd dat er geen breuk was." In Herentals zal Hermans nog een keer onderzocht worden om een eventuele spierscheur uit te sluiten.

"Ik hoop dat het enkel over een zware bloeduitstorting die me toelaat om snel te herstellen. De teleurstelling over het missen van de bollentrui in deze fantastische koers is groot, maar ik ben vooral opgelucht over de beperkte negatieve consequenties van deze zware valpartij", laat de veld/wegrenner weten.