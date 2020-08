Roglic neemt leiding over van Van Aert en staart zich niet blind op Ineos-kopman: "We moeten hen allemaal verslaan"

Zoals Wout van Aert de man in vorm is op zijn terrein, is Primoz Roglic dat in de bergen. Dat heeft de Sloveen nog maar eens bewezen in de tweede etappe van de Dauphiné. De gele leiderstrui verandert van schouders, maar blijft binnen de ploeg. Die gaat van Van Aert naar Roglic.

In de eerste plaats was er natuurlijk blijdschap om de ritzege op zich. "Dit is een groots resultaat voor de ploeg", zegt Roglic op de site van de Dauphiné. "We hebben getoond dat we klaar waren. Ik ben blij om op dit niveau te kunnen presteren."

Ik heb het kunnen afmaken en dat is super

Waar Jumbo-Visma in het eerste wedstrijddeel het commando nam, nam Ineos dat nadien over, om vervolgens toch lik op stuk te krijgen van Roglic. "We wisten dat het een zware slotklim was. We hebben de koers gecontroleerd in het begin. De jongens waren solide. Ik heb het kunnen afmaken op het einde en dat is super."

Roglic is de beste man bij Jumbo-Visma, Bernal bij Ineos. Gaan die twee het in de Tour ook onder elkaar uitmaken? "Wat mijn rivalen betreft, kijk ik vooral naar Egan Bernal, aangezien hij de laatste winnaar is van de Ronde van Frankrijk. Maar vanaf het vertrek gaat het om in vorm zijn en gemotiveerd zijn. We moeten hen allemaal verslaan als we willen winnen."