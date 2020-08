Wellens keek met grote ogen naar 'de move van Remco': "Je zou denken dat het een dom manoeuvre is"

Tim Wellens is de man waar ze bij Lotto Soudal op rekenen om een gooi te doen naar de zege in de Ronde van Lombardije. Enig probleem: dan zal hij Remco Evenepoel moeten verslaan. Hoe moeilijk dat is, beseft Wellens maar al te zeer.

Wellens was er bij in de Ronde van Polen en was daar dus getuige van de fenomenale overwinning van Evenepoel in de konginnenrit. "Ik kan je zeggen dat het indrukwekkend was", aldus Wellens bij VTM Nieuws. Het liep niet eens bergop toen Evenepoel aan zijn 50 kilometer lange solo begon. "Van zo ver aangaan op een vlakke strook, je zou denken dat het een dom manoeuvre is. Maar niemand kon volgen en vervolgens houdt hij het vol." De winnaarsmentaliteit van Evenepoel komt steeds weer bovendrijven. Anders valt het niet te verklaren dat hij nu alle vier de rittenkoersen die hij reed in 2020 heeft gewonnen. "Als renner weet je hoe moeilijk het is om te winnen. Als je Remco dan zo makkelijk en met zo'n voorsprong ziet winnen, ben je daar zwaar van onder de indruk." Evenepoel steekt er bovenuit Wellens kan dus niet anders dan besluiten dat Evenepoel momenteel outstanding is. "Hij steekt er echt bovenuit. Straf hoe goedt hij rijdt."