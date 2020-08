Ben Hermans schrijft geschiedenis voor zijn ploeg in Lombardije: "Voelde aan als finale van meer dan 70 kilometer"

De verhoopte overwinning voor Remco Evenepoel werd het niet, maar met Ben Hermans eindigde er wel een Belg in de top tien in de Ronde van Lombardije. Hermans arriveerde als negende in Como. Zijn beste uitslag ooit in Lombardije en ook voor zijn ploeg is het een stukje geschiedenis.

Ben Hermans heeft er in elk geval van genoten, al was het onderweg bij momenten natuurlijk wel afzien. "Elk stukje van de puzzel viel op zijn plaats. Wat een mooie koers was dit. Het ging er nooit traag aan toe, want het was een sterke ontsnapping. Het voelde aan als een finale van meer dan 70 kilometer." Israel Start-Up Nation heeft voor het eerst een renner in de top 10 van een Monument. Daar heeft Hermans voor gezorgd. "Dankzij mijn ploegmaats kon ik veel energie sparen. Veel meer dan in vorige jaren. Ik was al een paar keer dicht bij een top 10 geweest, maar haalde het nog nooit. Ik ben blij met mijn top 10 van dit jaar."