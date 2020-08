Mooie oogst voor beste jongere Van Gils was zonder pech nog beter geweest: "In laatste 5 km superhard gereden"

In de recent gereden Tour de Savoie Mont Blanc legde de 20-jarige Maxim Van Gils daar de beste profs het vuur aan de schenen. Zonder mechanische pech was hij altijd tweede geëindigd in het klassement. Nu werd het een derde plek én winst in het jongerenklassement: ook reeds mooi.

Wielerkrant blikte met hem terug op de rittenkoers in Frankrijk. "De eerste dag kwam ik nog te kort", gaf Van Gils ruiterlijk toe. Het tij keerde echter snel, want in de volgende drie etappes zat de jongeman van de U23 van Lotto Soudal telkens in de top vier.

Dat was een korte, maar erg zware etappe met aankomst in Valmeinier. "In de derde rit had ik een beter gevoel. Er werd een heel hoog tempo gereden en dat ligt mij wel het beste. Ik werd nog verrast door een uitval in de laatste drie kilometer, maar de derde rit was wel mijn beste rit."

KETTINGPROBLEMEN IN AFSLUITENDE TIJDRIT

In de rit naar Notre-Dame-du-Pré rukte Van Gils op naar de tweede plek in de stand, 1'20" achter leider Rolland met enkel de afsluitende klimtijdrit voor de boeg. "Het doel was om die tweede plaats vast te houden. Als Rolland pech kreeg, kon ik misschien nog winnen. Het was bij mezelf dat de ketting eraf ging. Ik kreeg ze er echt niet meer op en ben moeten wisselen van fiets. Ik was echt het ritme kwijt en had de 33ste tussentijd."

Dat zag er dus benard uit, maar Van Gils perste er nog alles uit wat erin zat. "In de laatste vijf kilometer heb ik superhard gereden en zette ik één van de beste tijden neer in het tweede deel van die tijdrit. Ik ben dan derde geëindigd, op één seconde van de tweede. Eén seconde, dat is echt niets, dat is ergens in een bocht dat je dat verliest, maar ik heb toch een goed tweede deel gereden."

LOTTO EVEN 1 EN 2 IN JONGERENKLASSEMENT

Zonde dat hem die tweede plek in het klassement ontglipte. De trui voor beste jongere was dan wel weer voor hem. "Na de derde rit stonden we 1 en 2 in het jongerenklassement, met Viktor Verschaeve op 2. Nadat Viktor met pech te kampen had, was ik vrijwel zeker van eindwinst. Dat was vrij safe."

Mooi dat Van Gils zo ook iets tastbaars heeft overgehouden aan de sterke rittenkoers die hij in Frankrijk afwerkte. "Je wil graag strijden met de profs, maar tussen de beloften rijden geeft je wel die kans en een trui is altijd leuk om te hebben."