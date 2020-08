No Roglic? No Problem! Kuss wint slotetappe Dauphiné, Pinot verliest leiderstrui

Sepp Kuss heeft de slotetappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. In een geanimeerde etappe kroonde hij zich de sterkste van de nog aanwezige klimmers.

Door het uitvallen van Kruijswijk, Roglic en Bernal begonnen zowel het blok van Jumbo-Visma én dat van Ineos onthoofd aan de laatste etappe. Dat had nagenoeg iedereen door want zo goed als elke renner die nog kans maakte op eindwinst zat mee in een atypische ontsnapping van de dag. Onder meer Kuss, Pogacar, Dumoulin, van Aert, Alaphilippe, Sivakov, Pinot, Lopez, Bardet en Landa zaten erbij. Met 1 col buiten categorie, 1 col van eerste categorie en 5 cols van tweede categorie, ging het parcours constant op en af.

Kuss gaat eigen kans na knechten voor Roglic

Alaphilippe en Sivakov reden lange tijd voorop. Bij de achtervolgers probeerde Wout van Aert om Dumoulin en Kuss zo dicht mogelijk bij de koplopers te brengen. Pogacar valt letterlijk weg uit de kop van de koers, maar sluit uiteindelijk opnieuw aan met Pogacar, Miguel Angel Lopez, Daniel Martinez en Sepp Kuss.

Kuss besluit op de slotklim om solo te gaan, de voorbije dagen was hij meesterknecht van Roglic, maar de Amerikaan mag nu dus zijn eigen kans gaan. De rest van de kopgroep ziet hem niet meer terug. De 25-jarige Amerikaan wint de slotetappe van deze vreemde Dauphiné.

Secondenspel om geel

Door de opgave van Roglic, was Thibault Pinot als leider in het algemene klassement aan de laatste etappe begonnen. Maar hij miste de boot met de kopgroep waardoor het een secondespel werd om zijn gele trui te behouden. Pinot zat in een achtervolgende groep samen met onder meer nummer drie Guillaume Martin.

Voor hem zat met Daniel Martinez het nummer 4 in het klassement. Martinez moest 12 seconden goedmaken op op Pinot en perste alles uit zijn lijf om dat te doen. Pinot gaf zich niet gewonnen maar moest lijdzaam toekijken hoe de groep Martinez telkens verder weg reed.

De Colombiaan van EF Pro Cycling kwam als tweede over de meet op 27" van Kuss. Pinot werd 7e op 1'02". Met bonificaties bij wint Martinez zo de Dauphiné met 29" voorsprong op Pinot. Guillaume Martin wordt mooi derde op 41"