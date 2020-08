De razendsnelle afdaling van Nibali: Italiaan zette met snelheden boven de 80 per uur Evenepoel onder druk

Vincenzo Nibali heeft op Strava de cijfers gedeeld van zijn Ronde van Lombardije. Zo illustreert de 'Haai van Messina' nogmaals zijn reputatie als meester-daler. Zo is meteen ook het bewijs geleverd dat het in de afdaling van de Sormano razendsnel ging.

Uit de Strava-cijfers van Nibali blijkt dat hij op het eerste rechte stuk een waanzinnige snelheid haalde van maar liefst 85 kilometer per uur. Later volgde een meer technisch gedeelte van de afdaling. Ook op dat stuk blijft Nibali vliegensvlug naar beneden gaan.

De renner van Trek-Segafredo haalt dan nog 75 kilometer per uur. Daarna komen er verschillende bochten aan en daalt de snelheid logischerwijs, tot 35 kilometer per uur. Waar Nibali en diegenen in zijn zog de bochten goed aansnijden, raakt Evenepoel een muurtje, met alle gekende gevolgen vandien.

OOK SUPERSNELLE AFDALING VAN CICCONE

Nibali komt uiteindelijk uit op een gemiddelde snelheid in de afdaling van de Sormano van 61,3 kilometer per uur. Een record. Zijn landgenoot Ciccone ging overigens bijna even snel.