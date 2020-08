Ritwinnaar uit de Tour van 2017 volgend jaar ploegmaat van Naesen en Van Avermaet

Oliver Naesen en Greg Van Avermaet, de twee pijlers voor de klassiekers in 2021 bij AG2R, krijgen er een ploegmaat bij in de persoon van Lilian Calmejane. Total Direct Energie haalde al enkele renners bij AG2R. Calmejane maakt de omgekeerde beweging.

Calmejane staat bekend als de man die in 2017 een etappe won in de Ronde van Frankrijk. Hij droeg toen ook één dag de bolletjestrui. Ook was hij in 2017 de bergkoning in Parijs-Nice. Het jaar voordien had Calmejane al een rit gewonnen in de Vuelta.

Ik had nood aan een nieuwe uitdaging

Sinds 2016 komt de Fransman uit voor de ploeg die nu Total Direct Energie heet, er volgt na vijf jaar dus een verandering van omgeving. "Ik had nood aan een nieuwe uitdaging. Ik heb het gevoel dat ik aan de start van een nieuwe carrière sta", vertelt Calmejane over zijn overstap naar AG2R.

Door het vertrek van renners als Bardet en Latour kan Calmejane mogelijk zijn geliefkoosde rol van vrijbuiter spelen tijdens de grote ronden. Calmejane tekende bij AG2R voor één jaar.