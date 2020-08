Plannen van Lotto lukken net niet in tweede rit: Ewan na aanval van Gilbert in de sprint nog geremonteerd

Lotto Soudal had met Caleb Ewan al de openingsetappe gewonnen in de Ronde van Wallonië. Ook op dag twee mikte Lotto op ritwinst, maar Arnaud Démare was in de massasprint deze keer sneller dan Ewan. Eerder had Philippe Gilbert al aangevallen.

Een kopgroep van zes renners werd redelijk eenvoudig tot de orde geroepen door het peloton. Bij het ingaan van de finale was alles dus bijeen. Niet voor alle sprinters liep het op weg naar aankomstplaats Waver op wieltjes. Cavendish moest lossen op een oplopend stuk, Nizzolo kwam ten val en Bennett had pech. GILBERT EN STYBAR TONEN ZICH Van hen drieën zou enkel Nizzolo nog terugkeren. Bij een tussensprint in Overijse versnelde Philippe Gilbert. Stybar sprong mee, net als Vliegen en Capiot. Een duo van CCC reed de kloof dicht en zorgde voor een hergroepering op zes kilometer van de meet. Toch een massasprint dus in Waver: Lotto bracht Ewan in stelling, maar Démare ging er nog over. Bouhanni eindigde als derde, voor Nizzolo die nog vierde werd. Ewan behoudt wel de leiderstrui doordat hij ook in de bonificatieseconden finisht.