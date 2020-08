Rui Costa wint Portugees kampioenschap

Ook in Portugal hebben ze het nationaal kampioenschap achter de rug. Rui Costa mocht voor de tweede keer zich de beste noemen van Portugal.

Rui Costa maakte het in de sprint af tegen Daniel Mestre. Costa's teamgenoot Francisco Campos eindigde uiteindelijk als derde.

"Het was een moeilijke race tegen al die grote teams, maar we hebben het uitstsekend gedaan", zei een tevreden Costa na afloop. "Ik ben erg blij dat ik al het harde werk van het team heb kunnen afmaken in de sprint."

Voor Rui Costa was het al zijn tweede titel, na die in 2015. Costa was ook al twee keer Portugees kampioen tijdrijden in 2010 en 2013 en werd in 2013 ook wereldkampioen op de weg.