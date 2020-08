Thibaut Pinot teleurgesteld:"Ik had de benen niet om de Dauphiné te winnen"

Geen winst in het Criterium du Dauphiné voor Thibaut Pinot. De Fransman kon zijn voorsprong niet vasthouden in de laatste etappe en eindigde tweede.

Door het uitvallen van Primoz Roglic begin Pinot als leider aan de laatste etappe, met een buffer van 12 seconden op eerste achtervolger Daniel Martinez. Maar de Colombiaan slaagde er toch in zijn achterstand nog goed te maken en dus werd Pinot tweede.

"Ik ben vooral teleurgesteld in mezelf. Ik had te veel tijd nodig om te reageren. Ik had vandaag de benen niet om de Dauphiné te winnen", zei Pinot aan L'ÉQUIPE. "Ik ben nog nooit zo moe geweest na een race."

"Ik heb de voorbije dagen te veel energie verspilt met aanvallen en die kracht kwam ik nu te kort om te reageren op de aanvallen van Martinez en Angel Lopez."

Toch voelt Pinot zich goed en acht hij zich klaar voor de Tour de France. "Je wordt niet tweede in zo'n moeilijke race als je niet in goede doen bent. Het was vandaag een moeilijke dag, maar over het algemeen heb ik wel een goede Dauphiné gereden."