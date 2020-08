Van Avermaet komt ten val door slechte staat van de weg: "Ben in een grote put gereden en mijn fiets brak"

Nagenoeg het hele peloton klaagde over de staat van de weg, maar Greg Van Avermaet was er echt slachtoffer van in de tweede etappe van de Ronde van Wallonië. Hij kwam immers ten val. Gelukkig zonder al te veel erg, zo blijkt achteraf.

Van Avermaet beschreef hoe zijn valpartij tot stand kwam. "Het was een hele slechte weg en ik reed in een grote put. Mijn fiets brak en ik probeerde te stoppen, maar dat was niet mogelijk. Ik probeerde dan te vallen langs de zijkant van de weg. Gelukkig gebeurde het in een veld en was er niets erg gebeurd."

De aanval van Gilbert, die de fietsweg koos in plaats van op de kasseien te blijven, miste hij zo wel enigszins. "Ik probeerde dan gewoon een goede finale te rijden, maar was bij die aanval niet mee. Ik zat een beetje te ver en ik reed op de kasseien."

Niet getreurd, want van verdere incidenten bleef Van Avermaet gespaard, waardoor hij veilig en wel de aankomst kon bereiken. "Het belangrijkste is dat ik safe ben en hopelijk heb ik de volgende dagen nog de kans om iets te doen. Ik denk dat de volgende ritten me beter liggen. Hopelijk kan ik een beetje opschuiven in het algemeen klassement."