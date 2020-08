Zelfverzekerde Démare had geen schrik van concurrent bij Lotto: "Ik voelde dat ik hem zou verslaan"

Na zijn zege in Milaan-Turijn is Arnaud Démare in de Ronde van Wallonië toe aan zijn tweede overwinning van het seizoen. Nochtans had hij met leider Caleb Ewan een te duchten tegenstander, maar Démare voelde als het ware de ritzege dichterbij komen.

Geen enkele aarzeling dus te bespeuren bij de Franse spurter. "Ik heb een sterke ploeg. In de finale bleef iedereen op zijn post en hebben we economisch gereden", deed Démare het verhaal van de rit in het flashinterview.

Démare had nog voldoende over om aan de streep af te rekenen met Ewan. "Ik was echt sterk in de sprint, ik voelde dat ik hem zou verslaan." Het was ook cruciaal om niet te vroeg op kop te komen. "Het was in mijn voordeel dat ik van achteruit kon komen. Het was wachten en wachten... Pas op 150 meter van de meet kwam ik helemaal los. Ik voelde dat ik explosief genoeg was en Caleb zou kloppen."