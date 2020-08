Froome niet ontevreden na afwezigheid in Tour-selectie: "Deze Froome kan het team niet helpen"

Een grote verrassing bij Team Ineos Grenadiers dinsdag: Chris Froome én Geraint Thomas gaan niet naar de Tour. Ineos laat beide ex-winnaars thuis. Froome zal zich dit seizoen richten op de Vuelta, iets waar hij zelf niet ontevreden mee is.

Froome: "De conditie is er nog niet"

"Het is zeker een complete aanpassing voor me om naar de Vuelta te gaan in plaats van naar de Tour", zegt Froome op de social mediakanalen van de ploeg. "Maar gezien waar ik van kom met mijn valpartij, ben ik al blij dat ik opnieuw kan koersen", is hij nuchter.

"Ik denk niet dat deze Chris Froome dit jaar zijn rol ten volle kan uitbuiten in deze Tour. De Vuelta is een veel realistischer doel. Ik ben nog steeds onderweg naar mijn beste conditie. Ik fiets zonder pijn, maar de conditie is er nog niet", zegt de Brit. Froome won in 2017 al een keer de Ronde van Spanje.

Bernal: "Het is vreemd"

Bernal zal de kopman zijn van de Britse formatie. Ook voor hem zal het even wennen zijn. "Het is vreemd om zonder Thomas en Froome naar de Tour te gaan. Thomas krijgt in de Giro een goed parcours voor hem met de drie tijdritten. Ik kan ook nog naar de Vuelta gaan en daar proberen om Froome te helpen", klnikt het bij de titelverdediger van de Tour de France.

Thomas: "Hebben opnieuw een doel"

Thomas zal voor de vierde keer in zijn carrière de Ronde van Italië rijden. De laatste keer was in 2017, toen moest hij opgeven na een val. "Het is ten eerste goed dat we opnieuw richting een normale omgeving gaan en we een doel hebben om voor te koersen. Ik houd wel van Italië. De fans, het eten... Ik rijd graag in Italië en ik wou na mijn val in 2017 zeker nog eens terugkomen naar de Giro en dat is nu het plan."