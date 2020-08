Pech blijft Deceuninck achtervolgen: nieuwe blessure

Het zit Deceuninck alleszins niet mee sinds de heropstart van het wielerseizoen. Lampaert, Jakobsen en Evenepoel kwamen zwaar ten val en staan enkele maanden aan de kant. Maar daar is nu ook Mattia Cataneo bijgekomen.

Cattaneo kwam dinsdag ten val in de Ronde van Emilië. De Italiaan kwam ten val in een afdaling op 35 km van de finish en heeft een breuk in de ruggenwervel opgelopen. De 29-jarige renner moet niet geopereerd worden meldt de ploeg maar zal wel 6 à 8 weken moeten rusten.

"Ik kende de afdaling maar ik raakte jammer genoeg een kleine steen in het midden van de weg. Ik vond mijn balans niet meer en kwam ten val. Het is zeer jammer want mijn conditie was in stijgende lijn en ik voelde me goed voor de komende races", zei Cattaneo vanuit het ziekenuis.