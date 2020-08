Dokter Lotto-Soudal vindt dat ASO een goed protocol heeft geschreven: "Grote verantwoordelijkheid bij ons"

De ploegen - én vooral de ploegdokters - weten waar ze voor staan in de komende Tour de France. Het draaiboek van organisator ASO laat geen twijfel mogelijk, twee positieve of vermoedelijk positieve testen staat gelijk aan het verlaten van de Tour met heel de ploeg.

"Het is een zeer strikt en duidelijk protocol", klinkt het bij Lotto-Soudalploegdokter Jens De Decker. "Wij zijn verantwoordelijk voor de testen vooraf en de beslissingen die we nemen op basis van symptomen en onderzoeken die dagelijks zullen plaatsvinden. Dat zijn we als dokter gewend", zegt hij bij Sporza.

"Hopelijk handelt iedereen in eer en geweten"

Critici menen dat sommige ploegen het niet altijd eerlijk zullen spelen en sommige testen zullen proberen weg te moffelen. De Decker hoopt alleszins van niet. "De veiligheid van de renners, stafleden en collega's moet prioritair zijn voor een arts. Je moet als dokter objectief beslissingen nemen. Ik zal altijd in eer en geweten beslissen", belooft hij.

"De dokters zullen alert moeten zijn en andere dingen in rekenschap moeten brengen. Een renner heeft na 2 of 3 weken Tour sowieso enkele kleine symptomen vanwege de lichamelijke uitputting. Een renner zal na enkele weken sneller last hebben van spierpijn, maar je moet andere zaken ook bekijken om een totaalbeeld te krijgen", besluit hij.