Van der Poel maakt zich op voor 2 kampioenschappen: "Proberen kampioen te worden" en "Heb daar naar toegewerkt"

De kampioenschappen zijn voor Mathieu van der Poel in het veld steevast de belangrijkste afspraken en op de weg zijn die zeker niet minder belangrijk. Van der Poel gaat de komende dagen zowel het NK als het EK betwisten. Op naar een tweede Nederlandse titel en/of een eerste Europese?

Van der Poel blikt vooruit in een video van zijn ploeg Alpecin-Fenix, in eerste instantie naar het Nederlandse Kampioenschap. "k ga wel proberen om kampioen te worden. Een kampioenschap winnen is sowieso heel lastig, ook omdat je vaak tegen grote blokken opbokst. Alles zal in de plooi moeten vallen om mee te spelen."

Van der Poel is natuurlijk al een keertje Nederlands kampioen geworden. "Op zich was dat een beetje het begin van mijn wegcarrière, omdat toen ook de beslissing is gevolgd om de procontinentale stap te maken en klassiekers te gaan betekent."

Een kampioenentrui valt altijd wel op

Het is voor hem toch iets bijzonders, die nationale titel pakken. "Ik vind dat vrij speciaal, omdat je dan altijd je land mag vertegenwoordigen in koersen. Het valt altijd wel op, een kampioenentrui." Na het NK volgt dus ook nog het EK. "Het zijn twee koersen die later zijn toegevoegd aan mijn programma. Ik heb daar zelf wel naartoe gewerkt."

Het worden twee kampioenschappen in vier dagen: waarschijnlijk ook een unicum. "Het is een beetje atypisch, da's een goede omschrijving van het wielerseizoen tot nu toe."