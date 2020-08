Fransen halen man in vorm Démare nog bij EK-selectie, 'slachtoffer' Bouhanni kort van stof

Nu Arnaud Démare ook op straffe wijze het nationaal kampioenschap gewonnen heeft, konden ze er in Frankrijk niet meer om heen. Ze moeten hem wel meenemen naar het EK. Zoals hij nu bergop rijdt, kan hij ook daar meedoen voor de titel.

Er was wel maar één sprinter in de Franse EK-selectie voorzien en dat was Nacer Bouhanni. Die ziet nu een deelname aan een kampioenschap door zijn neus geboord. "De Franse bondscoach is vrij om zijn keuzes te maken voor het EK. Daar geef ik geen commentaar op. Wie weet zit ik in de toekomst in de tegenovergestelde situatie", zegt Bouhanni op de Twitteraccount van zijn ploeg Arkéa-Samsic.

🗣 Nacer Bouhanni



« Le sélectionneur de l’équipe de France est libre de ses choix concernant les Championnats d’Europe, c’est ainsi. Je n’ai pas à les commenter. Maintenant, qui sait, à l’avenir c’est peut-être moi qui me retrouverait un jour dans la situation inverse » pic.twitter.com/4WtDcPG0Gr — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 23, 2020

Puur sportief is de selectie van Démare echter de logica zelve. Twee ritten won hij in de Ronde van Wallonië, waarvan eentje zeer pittig. In dezelfde rittenkoers was Démare tevens goed voor eindwinst in het algemeen klassement en het puntenklassement.

Ook in het Frans Kampioenschap moesten er enkele hellingen verteerd worden. In zijn huidige vorm is Démare één van de favorieten op het EK, dat op woensdag 26 augustus zal gereden worden.