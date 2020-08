Mathieu van der Poel klaar voor NK wielrennen: "Parcours ligt mij, maar kampioenschap winnen is altijd lastig"

Mathieu van der Poel start vandaag als topfavoriet aan het NK wielrennen. In een interview met Wielerflits blikt hij vooruit.

Mathieu van der Poel werd in 2018 al eens Nerderlands kampioen op de weg en ook vandaag gaat hij vol voor de titel. Normaal gezien zou hij niet deelnemen, maar straks staat hij toch aan de start.

"Ik heb ervoor gekozen om toch van start te gaan, omdat ik wel veel belang hecht aan een kampioenschap. Ik heb ook al eens in die trui mogen rijden en het blijft leuk om met zo'n trui te mogen rondrijden", aldus van der Poel aan Wielerflits.

Mathieu van der Poel is dé grote favoriet. "Het parcours moet mij inderdaad wel liggen, maar een kampioenschap winnen is altijd lastig. Het zal een slagveld worden."

De Nederlander heeft van het NK dan ook zijn doel gemaakt. "Een kampioenschap is altijd een doel, dus in Nederland is dat niet anders", besluit van der Poel gemotiveerd."