Van der Poel en andere titelpretendenten moeten twee ronden minder rijden

Mathieu van der Poel is aan de start verschenen van het Nederlands Kampioenschap. Van der Poel gaat op zoek naar zijn tweede nationale titel op de weg. In elk geval zal het minder lang duren dan voorzien vooraleer we de volgende Nederlandse kampioen kennen.

De ontknoping van het kampioenschap moet zich afspelen op en rond de VAM-berg. Daar worden echter zware weersomstandigheden voorspeld. Om alle risico te vermijden, is dan ook besloten om de wedstrijd met twee ronden in te korten. Het komt er op neer dat de renners een kleine vijftien kilometer minder zullen moeten afleggen. De totale afstand bedraagt hierdoor iets meer dan 180 kilometer. Uitkijken of dit invloed heeft op het wedstrijdverloop en natuurlijk of Van der Poel de titel kan pakken, of één van zijn concurrenten ermee aan de haal gaat.