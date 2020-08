Van der Poel haalt het na 'één van lastigste koersen ooit': "Ik vond de mannen van Jumbo-Visma vrij irritant"

Gebalde vuisten bij Mathieu van der Poel, want hier heeft hij van genoten. Zijn suprematie op het Nederlands Kampioenschap was compleet. Zoals verwacht. Wel moest hij opboksen tegen een groot blok. Ook zoals verwacht. Maar niets kon hem van de zege houden.

"Het was één van de lastigste koersen die ik al gereden heb", zuchte Van der Poel na de aankomst tijdens het flashinterview. "Iedereen wou echt vooraan zitten. Daardoor ging het tien keer zo hard." Van der Poel moest het opnemen tegen een heuse gele brigade. "Ik vond de mannen van Jumbo-Visma vrij irritant, als ik dat zo mag zeggen. Ik snapte ook hun tactiek niet zo goed. Op het einde was het man tegen man."

Van der Poel gooide al vroeg zijn kaarten op tafel, op meer dan veertig kilometer van de finish. "De achtervolgers stonden op het punt om terug te komen. Daar zat drie man van Jumbo-Visma bij, dan werd het nog ingewikkelder. Daarom wilde ik aan de boom schudden."

In Italië was ik net niet goed genoeg

Op dit NK was wel enige explosiviteit nodig. Hebben zijn kwaliteiten als crosser Van der Poel ook geholpen? "Het is een intervalrondje. Het veldrijden is al zo lang geleden in mijn hoofd, ik weet niet of dat nog een voordeel is. In Italië was ik net niet goed genoeg, dat besef ik ook. Misschien had ik deze koers nodig om op topniveau te komen."